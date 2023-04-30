Детально указал на недочёты командующему США в Европе – Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провёл встречу с Командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал в соцсети.

Удивительно, но по итогам переговоров военачальник ни словом не обмолвился о широко разрекламированном «украинском контрнаступлении».

«Детально рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта и описал возможные сценарии для будущих действий. Отдельно остановились на важности своевременных поставок на Украину в достаточном количестве боеприпасов и техники. Указал на необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии», – написал Залужный.

Симферополь, Валентин Карамазов

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