«Дефицит всего, но наступать придётся» – президент Чехии оценил обстановку на Украине

Украина испытывает острую нехватку снарядов и высокотехнологичных боевых средств для контрнаступления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

Тем не менее, считает он, другого выхода, кроме наступления, у Киева нет.

«Конечно технологии тоже в дефиците, но критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в определенной степени ограничивает ее способность вести успешное контрнаступление. И если они хотят восстановить контроль над оккупированной территорией, которую Россия агрессивно удерживает уже более года, то другого пути, кроме контрнаступления, действительно нет», – сказал Павел.

Чешский президент добавил, что «российские солдаты ежедневно стреляют в четыре-пять раз больше, чем украинцы», так как у РФ есть преимущество в артиллерийских стволах и ракетных установках.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»