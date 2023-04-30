Киев намекает на отказ от наступления без западных самолётов

Без современных боевых самолётов западного производства Украине невозможно ни атаковать, ни обороняться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

«Ждать самолетов мы будем в любом варианте. Без самолетов нам будет очень трудно защитить нашу страну как в военное, так и в мирное время. Без превосходства в воздухе, без воздушного прикрытия сверху невозможно как в наступательных, так и в оборонительных действиях достигать хорошего успеха», – сказал он.

При этом Игнат заверил, что украинским пилотам якобы нужно всего три месяца, чтобы научиться управлять западными самолетами. Между тем, это в корне отличается от заявлений западных экспертов, которые считают, что на овладение натовской авиацией украинским пилотам понадобится несколько лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»