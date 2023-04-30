Киев привечает китайцев и надеется уговорить Пекин на украинские условия мира

Китай может помочь в урегулировании конфликта на Украине, хотя и преследует собственные интересы в этом процессе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Morgenpost заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

«Китайцы, конечно, преследуют свои интересы. Но я считаю, что справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, бесконечное «землетрясение» для всего мирового порядка», – рассуждал он.

По словам Мельника, Киев с нетерпением ждет предложений от недавно назначенного спецпредставителя КНР по евразийским делам, которого Си Цзиньпин отправил на Украину.

«Конечно, взгляд Китая на это может отличаться от нашего. Для Киева обязательным условием является выведение всех российских войск из оккупированных территорий. «Дьявол» кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что предложит специальный представитель Китая Ли Хуэй, который вскоре присоединится к нам», – высказался украинский дипломат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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