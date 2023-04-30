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Воскресенье, 30 апреля 2023, 23:14 мск

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«Пока воюйте» – Науседа закрыл вопрос о членстве Украины в НАТО

Фото: freepik.com

Пока идет война, Украина не станет членом НАТО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после окончания конфликта», – сказал он.

По словам Науседы, на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, может быть представлена только дорожная карта присоединения Украины к альянсу после окончания конфликта.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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