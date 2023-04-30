«Потом разберёмся» – киевский режим призвал «ждунов» получать российские паспорта

Тем, кто ждёт «победы» Украины и деятельно помогает ВСУ в российском тылу, необходимо получить паспорт РФ на неподконтрольных Украине территориях «для своей безопасности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию», – сказал он.

Лубинец добавил, что «это вынужденный шаг, и украинские власти это понимают». По его словам, в разработке находится «законопроект, который позволит украинцам отказаться от российского паспорта».

Симферополь, Валентин Карамазов

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