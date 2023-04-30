По украинскому закону 111.1 «о коллаборантской деятельности» уголовному преследованию подлежат 1 500 000 жителей российского Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-советник главы Мелитополя при Украине Игорь Симоненко, бежавший в 2014 году из Крыма.

«Есть оценки, которые дает Верховная рада, связанные с количеством преступлений, которые там происходят или уже произошли. По их сведениям, 60 тысяч преступлений, связанных с вовлечением людей в органы власти и в политическую деятельность. 130 тысяч занято различных должностей, которые подпадают под закон о коллаборации 111.1. 410 тысяч преступлений в сфере хозяйственной деятельности и 900 тысяч преступлений, связанных с уничтожением украинской идентичности – школы, медиа, все, что с этим связано», – отметил он.

«Суммарно, по оценкам комитета Верховной рады и рабочей группы, это около полутора миллионов человек, которые подпадают под закон 111.1 о коллаборантской деятельности и подпадают под уголовную ответственность в той или иной мере», – приводит слова Симоненко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

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