В стратегически важном для ВСУ Павлограде Днепропетровской области, рядом с границей ДНР, второй час продолжается детонация снарядов и ракет ПВО, в огромных количествах накопленных для весеннего наступления ВСУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ и телеграм-каналы.

Отмечается, что взрывы от попадания российских ракет были такой мощности, что практически во всех домах города повыбивало стёкла.

«Есть информация, что на складах в Павлограде было то, что нужно для наступления», – написал украинский блогер Анатолий Шарий.

«Уничтожено всё», – соглашаются с ним другие украинские пользователи.

«От Павлограда идут автомобильные дороги на Покровск, Курахово и Марьинку, а также в сторону Краматорско-Славянской агломерации. Железная дорога, по которой уже наносились удары ВС РФ ранее, ведёт в сторону Авдеевки. Осенью минувшего года в Павлограде были уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ. Служил Павлоград и хабом для переброски польских наёмников к линии боевого соприкосновения. Как видим, в городе остаются, или же появились, объекты, которые считаются законными целями для наших вооружённых сил. Судя по снимкам, появившимся в сети, объекты эти были успешно поражены», – пишет военкор Евгений Поддубный.

«Кстати в Павлограде, недалеко от ж/д станции находился огромный склад с твёрдым ракетным топливом, координаты которого местные присылали нам с начала СВО», – написал российский боец и военный блогер под ником «Записки ветерана».

Симферополь, Валентин Карамазов

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