Шольц: Украина не имеет права использовать западное оружие против территории РФ

Украина не имеет права использовать полученное оружие против российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц.

Аналогичные требования выдвинули другие страны Запада.

«Для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию», – цитирует Шольца Reuters.

Канцлер Германии подчеркнул: нужно сделать все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО. И добавил, что Украина может рассчитывать на получение боеприпасов для зенитного танка Cheetah (Гепард) не ранее августа.

Берлин, Мирослава Мельник

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