Президент Украины рассказал очередную сказку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Зеленский заявил, что крымчане с радостью встретят ВСУ и даже будут помогать выгонять российские войска, которые покинут остров без сопротивления.

«Как только мы дойдем до первого села в Крыму, вы увидите, как люди выйдут на улицы и будут гнать эту «власть» из Крыма», – утверждает он.

Напомним, на протяжении 9 лет после возвращения Крыма в состав России Киев все время пугает крымчан массовым выселением или тотальным поражением в правах. Почему Зеленский решил, что крымчане горят желанием, чтобы это поскорее случилось, совершенно непонятно.

Киев, Платон Ефимчук

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