Крымчане пытаются дорого продать старые бутылки, бракованные монеты и грязные тряпки

Крымчане не перестают удивлять желанием продать что-нибудь ненужное и получить за это много денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Сак продает бутылку «Пепси-колы», разлитой на пивобезалкогольном заводе в Евпатории в 1979 году.

«Раритетная «Пепси-кола» более 40 лет хранилась у бабушки.

Содержимое, естественно, пить уже нельзя ни в коем случае. Это чисто из-за бутылок, потому что этикетки на них – не обычные наклейки, а штампованные. С одной стороны надпись на английском, с другой на арабском. Бутылки тогда привозились из-за границы, из Европы», – поясняет продавец, не уточняя, сколько «раритетных бутылок» досталось ей в наследство. Но за каждую бутылку она хочет получить 200 тысяч рублей.

В Бахчисарае хотят продать за 2 млн рублей бракованную 5-рублевую монету: «Редкий брак видно как лицо Каб будто с рогами .предлагайте свои варианты», – пишет продавец (орфография и пунктуация сохранены). В Симферополе и Керчи пытаются сделать состояние на полимерной 100-рублей купюре, выпущенной к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Цены существенно разнятся: в Симферополе просят за банкноту от 2 млн до 3,2 млн, а в Керчи – 7 млн. Кстати, на известных маркетплейсах купюра стоит в 14 тысяч раз дешевле.

А жительница Алушты решила заработать не на продаже чужого брака или забывчивости, а на собственном случайном творчестве: «Если вы истинный патриот, то эта вещь точно для вас! Итак! Предыстория: я красила стакан и случайно ляпнула краской на тряпочку, которая лежала рядом! – рассказала она, демонстрируя кусок бурой материи с пятном, по форме напоминающим полуостров. – Мое творчество случайным образом рождает произведение искусства! А Крым – в моем сердце! Я очень хочу поделиться частичкой своей души с тобой – мой дорогой коллекционер уникальных вещей!»

Частичку своей души алуштинка оценила в 60 тысяч рублей.

Саки, Лиана Макоба

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