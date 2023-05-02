Крымчанин задушил подругу во время секса и пытался сжечь ее квартиру

19-летний житель Крыма случайно задушил подругу во время секса и пытался сжечь ее квартиру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Воронеже на улице Кулибина. Тело 17-летней студентки обнаружили на кухне без признаков жизни – ее задушили. Прибывшие на вызов оперативники заметили следы поджога: кто-то хотел поджег постельное белье.

Через некоторое время задержали подозреваемого. Молодой крымчанин рассказал, что у них были сексуальные отношения, а девушка увлекалась скарфингом (эротическим удушением).

«26 апреля он, как обычно, пришел в гости, пара занялась любовью, но по ходу дела парень перестарался – в какой-то момент он заметил, что девушка не подает признаков жизни», – пишет telegram-канал Baza. Крымчанин испугался и решил убежать, но предварительно поджечь квартиру, чтобы уничтожить все следы. Мобильный телефон и ноутбук мертвой возлюбленной он прихватил с собой.

Сейчас парень находится под арестом, возбуждены два уголовных дела.

Симферополь, Олег Яковенко

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