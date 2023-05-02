Севастополь оказался в числе лидеров по обеспеченности жильем, Крым – ближе к аутсайдерам

Севастополь оказался в числе лидеров по сдаче жилья на 1 человека в 2022 году. Ситуацию проанализировало РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом месте оказалась Ленинградская область, где в минувшем году на одного жителя ввели 1,9 «квадрата», а средняя обеспеченность населения жильем составила 30,1 квадратных метров. Вторую строчку заняла Московская область, третью –Тюменская.

Севастополь расположился на восьмом месте: в 2022 году введено 557 тысяч квадратных метров, что на 7,5% выше показателей предыдущего периода. На одного жителя пришлось 0,998 квадратов новостроек, а средняя обеспеченность населения жильем в регионе составила 22,1 метра на человека.

Крым оказался на 58-м месте. Всего в республике введено 927 тысяч квадратных метров, что почти на четверть больше, чем в 2021 году. Но на каждого жителя пришлось всего 0,484 квадратных метра, а обеспеченность населения жильем – 21 метр на человека.

В целом по России в 2022 году на одного жителя ввели 0,701 квадратных метров, обеспеченность жильем составляет 28,2 метра.

Симферополь, Олег Яковенко

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