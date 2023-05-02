В Крыму ожидаются заморозки и штормовой ветер

Грядущей ночью в Крыму ожидаются заморозки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем столбики термометров на полуострове преодолевают отметку в +20 градусов, но по ночам еще опускаются в минусовую зону. Не станет исключением и грядущая ночь.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до -2 градусов, что может привести к повреждению и гибели сельскохозяйственных культур.

Днем 3 мая прогнозируется ветер с порывами до 25 метров в секунду, что может вызвать нарушение работы систем жизнеобеспечения и транспорта.

Симферополь, Лиана Макоба

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