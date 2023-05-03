В Симферополе открыли мемориальный сквер на месте бывшего концлагеря

В Симферополе открыли мемориальный сквер на месте бывшего фашистского лагеря «Картофельный городок».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нацистский фильтрационный лагерь «Дулаг 241» располагался в 800 м от станции Симферополь на территории овощной базы «Картофельный городок».

Концлагерь являлся пересыльным: военнопленных оттуда отравляли на принудительные работы в Германию или другие концлагеря. Первыми в «Картофельный городок» в ноябре 1941 года привезли советских военнослужащих, попавшие в плен на Перекопе. Позднее тут содержались попавшие в плен участники десантных операций зимы 1941-1942 годов и участники обороны Севастополя.

Всего за время оккупации Крыма через «Картофельный городок» прошли около 144 тысяч человек. Заключенные содержались под открытым небом или в подвалах бывшего овощехранилища. Ежедневно из-за антисанитарии, голода и болезней умирали около 50 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

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