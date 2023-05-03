В Крыму туристов будут привлекать списанной космической техникой

На западе Крыма планируют создать новый туристический объект: курортников будут завлекать старой космической техникой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею создания космического технопарка предложил дважды Герой РФ, космонавт Роман Романенко.
В Крыму инициативу поддерживают: в поселке Заозерный уже выделен участок, на котором планируется разметить отели, музей, залы для выставок и конференций, разбить парк.
Для поддержания космической тематики в парке собираются установить списанные локаторы, антенны, космические аппараты, прототипы спутников, луноходов и так далее.
Евпатория, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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