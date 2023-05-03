В Крыму расширяют перечень имущества украинских олигархов, подлежащее национализации

В Крыму расширяют перечень имущества украинских олигархов, подпадающего под национализацию.

Как уже сообщал «Новый День», к марту текущего года в собственность Республики Крым перешли более 700 объектов, принадлежавших украинцам, в том числе Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Арсению Яценюку. Сейчас это имущество, оцененное в миллиарды рублей, готовят к продаже – торги планируют начать во второй половине года.

Между тем, крымские власти готовят новый перечень для национализации.

По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, в данный момент ведется работа над крупными пакетами. Правда, перечислить рассматриваемые объекты Константинов отказался, заявив: когда украинские собственники узнают о планах национализации, начинают пытаться вывести прибыль.

Симферополь, Олег Яковенко

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