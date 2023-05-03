ФСБ заявила о предотвращении покушения на руководство Крыма

На руководство Республики Крым готовились покушения. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.

По данным ведомства, агентурная сеть военной разведки Украины планировала серию терактов в Крыму, а также покушения на главу республики Сергея Аксенова, спикера Госсовета РК Владимира Константинова, главу администрации Ялты Янину Павленко. Также якобы готовились теракты на транспортной инфраструктуре полуострова.

Непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств ФСБ называет Романа Машовеца – замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Задержаны шесть граждан России и Украины –«члены глубоко законспирированной агентурной группы». Кроме того, задержан гражданин Украины и Болгарии, подозреваемый в причастности к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.

Плюс ко всему, ФСБ заявила о пресечении канала поставки британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств. Предполагается, что их доставляли в Россию из Болгарии через Турцию и Грузию под видом поставок электроплит.

Симферополь, Олег Яковенко

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