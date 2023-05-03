Агенты украинской разведки рассказали о подготовке терактов в Крыму

Задержанные по подозрению в подготовке серии терактов в Крыму и покушений на руководителей РК вербовали себе помощников среди знакомых крымчан, а некоторых использовали втемную.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ФСБ заявила о задержании «глубоко законспирированных агентов», работавших на разведку Украины.

Одного из них – Виктора Подвального, по оперативным данным, завербовали в Польше и дали задание следить за главой РК Сергеем Аксеновым, спикером Госсовета Владимиром Константиновым и главой администрации Ялты Яниной Павленко.

По словам задержанного, в дальнейшем Аксенова собирались уничтожить.

«Они хотели его взорвать, потому что мне было предложено: вы можете нажать кнопку? Они хотели точно также уничтожить Павленко, – рассказал Подвальный на допросе. – Входило в задачи попробовать завербовать людей – молодых здоровых парней. Я предложил Сашу Литвиненко. Любыми путями, любой предлог искать. Я нашел предлог – его ипотеку. У него дом в ипотеке».

Как выяснилось, Подвальный познакомился с Литвиненко, когда делал ремонт в его доме:

«Мы зашли в гараж, где Виктор предложил мне сотрудничать с ним и спецслужбами Украины. Он сказал, что работает с хорошим другом Кирилла Буданова – главой украинской разведки.

После новогодних праздников в январе он предложил мне провести слежку за Яниной Павленко. Затем он попросил заказать gps-трекеры и силовые магниты. Я согласился и заказал.

После приезда из Херсонской области я вышел на работу. К полудню зашел ко мне Виктор и спросил, не слышал ли я, что там бабахнуло в Крыму, и при этом он ухмыльнулся. На что я ему ответил, что ещё не знаю, что там случилось. Через несколько дней я узнал о том, что был подрыв железнодорожного полотна», – сообщил Александр Литвиненко.

Взрывчатку в Крым ввозили под видом электрических плит обычными службами доставки, уточнила третья задержанная, тоже крымчанка.

«Женщина скинула мне квитанцию и написала, что придёт посылка, в ней будут платья и ещё кое-что, что можно отправить по адресу. Посылка пришла. В одной коробке были платья, в другой две электрические плитки.

Никаких вопросов не возникло, поскольку человек предупредил заранее. Вначале она прислала один адрес, по-моему, в Ялту. Первая посылка была с Владикавказа, тоже странно. Я посмотрела, что плитка весит 3,5 кг, а посылка весила 11 кг. Я открыла, посмотрела, там действительно плитка была, внутрь я не залезала», – рассказала женщина, которую использовали в темную.

Симферополь, Олег Яковенко

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