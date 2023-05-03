Одного из крымских мэров приговорили к 9,5 годам строгача

Экс-глава Белогорска признан виновным в совершении должностного и коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, следователем управления по расследованию особо важных дел установлено, что в 2021 году действующий на тот момент глава администрации получил от предпринимателя через посредника частями взятки в размере 1 млн и 1,5 млн рублей за гарантированное заключение договора аренды земельного участка и оказание содействия в выдаче градостроительного плана конкретного участка общей площадью более 4,6 тыс квадратных метров по улице Бирлик Белогорска, находящегося в пользовании у этого коммерсанта, а также в решении всех возникающих вопросов при использовании указанной земли.

В ноябре 2021 года, после получения от предпринимателя очередного транша, посредник и глава администрации города Белогорска были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе следствия выяснился еще ряд дополнительных фактов. Так, глава Белогорска договорился с предпринимателем о покупке для озеленения города саженцев елей без заключения договоров. После высадки растений с целью погашения задолженности перед коммерсантом за счет бюджета МУП «ЖКХ ГП Белогорск» глава дал указание подчинённому сотруднику заключить без ведома поставщика договоры оказания услуг, которые ИП не выполнялись. Однако предпринимателю дважды выплачивалось вознаграждение за якобы выполненные работы в размере 23 тысяч рублей с удержанием в бюджет РФ налога на добавленную стоимость физических лиц в размере 13%. В результате чего бюджету города был причинен ущерб на сумму почти в 60 тысяч рублей.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе администрации города Белогорск. Он признан виновным в получении взяток через посредника в крупном и особо крупном размерах, превышении должностных полномочий. Его сообщник – в посредничестве во взяточничестве в крупном и особо крупном размерах.

Бывший глава администрации города Белогорска приговорен к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 5 млн рублей. Посреднику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и 2 месяца условно с дальнейшим испытательным сроком на 4 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, в 2021 году администрацю Белогорска возглавлял Игорь Ипатко.

Симферополь, Олег Яковенко

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