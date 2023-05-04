Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым

Украина предприняла очередную безуспешную попытку атаковать Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 3 мая в районе Феодосии сбили беспилотники.

«На юго-востоке Крыма успешно отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации». «Сбиты два ударных БПЛА, – уточнил советник главы РК Олег Крючков. – Доверяйте только официальным источникам информации. Не выкладывайте видео работы ПВО».

Симферополь, Олег Яковенко

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