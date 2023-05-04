В Крыму систематически нарушают охранные зоны ЛЭП

В Крыму выявлены грубые и систематические нарушения охранных зон ЛЭП.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Крымэнерго», с начала текущего года зафиксировано 14 подобных инцидентов. И каждый раз по вине сторонних организаций выходило из строя оборудование.

Так, 7 февраля из-за посторонней техники на объекте произошел обрыв проводов и без света остались жители 29 населенных пунктов на севере Крыма. Уже через день из-за повреждения кабельной линии экскаватором почти три тысячи жителей Бахчисарая тоже оказались без электричества.

Напомним, охранные зоны – это минимально допустимое расстояние до электросетей.

«Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6-10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, 110 кВ – 20 метров, 220 кВ – 25 метров, 330 кВ – 30 метров», – уточняют в «Крымэнерго» и напоминают, что для виновников повреждений электросетей предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»