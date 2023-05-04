Производство риса в Крыму увеличат в 3 раза

Производство риса в Крыму в текущем году планируют увеличить более чем в 3 раза. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», рисоводство на полуострове возобновили в 2022 году после восстановления водоснабжения сельхозпредприятий из Северо-Крымского канала.

«В прошлом году рисоводами с площади 712 га получено около 6 тыс тонн риса. Средняя урожайность составила 84,3 центнера с гектара, а сорт «Патриот» дал урожай более 90 центнеров, что значительно выше в сравнении с другими регионами России», – рассказал Аксенов.

В этом году выращивать рис будут в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах.

«На сегодня утверждены заявки 13 рисоводческих предприятий. Плановая площадь сева – около 3 тыс га; объем водоподачи – почти 145 млн кубометров. Наши аграрии планируют собрать 20 тыс тонн риса», – сообщил глава Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

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