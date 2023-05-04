Руководитель Крымского управления Ростехнадзора взял взятку элитной квартирой

Следователем по особо важным делам ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю предъявлено обвинение экс-руководителю Крымского управления Ростехнадзора в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, учредитель строительной фирмы обратился к нему с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения возводимого элитного многоквартирного дома в поселке Гурзуф к электросетям ГУП «КрымЭнерго». Руководитель Крымского управления Ростехнадзора высказал требование о передаче ему взятки в виде двухуровневой квартиры в указанном доме, которую в он самостоятельно выбрал и зарегистрировал право собственности на свою тещу.

После этого глава регионального подразделения Ростехнадзора поручил подчиненному принять ускорить технологическое присоединение возводимого жилого дома

Преступная схема была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В апреле текущего года фигурант уголовного дела уволили с занимаемой должности.

«В настоящее время в качестве обеспечительной меры наложен арест на указанную квартиру и изъятые в ней в ходе обыска денежные средства на сумму 3,5 млн рублей, – уточнили в ГСУ. – Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме, в связи с чем судом фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста».

Расследование уголовного дела продолжается.

Симферополь, Олег Яковенко

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