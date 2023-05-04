Аксенов изменил систему наказания крымских чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов раздал очередную порцию выговоров, изменил систему наказания нерадивых чиновников и в очередной раз продлил срок для устранения недоработок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на совещании по проблемным вопросам муниципальных образован опять звучала информация о невыполнении поручений и срывах сроков реализации проектов.

Так, премьер-министр РК Юрий Гоцанюк сообщил, что строительство двух спортивных объектов должны были завершить еще в прошлом году, но стройки до сих пор не закончены, и не понятно, когда их закончат. За это к дисциплинарной ответственности собирались привлечь замминистра спорта, ответственного за строительство.

Однако Аксенов заявил, что взыскания будут накладываться только на первых руководителей.

лава Крыма Сергей Аксенов решил применять дисциплинарные взыскания в случаях неисполнения поручений только в отношении руководителей министерств, ведомств и муниципалитетов во избежание перекладывания ответственности на заместителей и начальников департаментов или отделов. Об этом он сказал на совещании о проблемных вопросах муниципальных образований в республике.

«Не раз говорил, что руководители министерств, ведомств и администраций муниципальных образований должны контролировать ситуацию на местах, обойти подконтрольную территорию лично, знать все «серые зоны». Это ответственность руководителя. Если что-то останется невыполненным, значит, задача исполнителям была поставлена неверно, – заявил глава Крыма. – Договариваемся, коллеги: на нашем совещании наказываем только первых лиц.

Не надо заместителей своих подставлять. Начнется сейчас: заместитель не работал в это время – давайте ему объявим выговор, просто для порядка. Так не будет. В рамках совещания взыскание объявляется только первым лицам – министрам, главам администраций.

Сами разбирайтесь со своими подчиненными, со своими коллегами внутри своих команд… Надо людьми правильно руководить, правильно ставить задачи, правильно проверять».

В итоге за недостроенные спортивные объекты выговор объявили министру спорта Крыма Ольге Торубаровой; за непредоставление на согласование доработанного законопроекта «О лекарственном обеспечении населения льготных категорий» – министру здравоохранения РК Константину Скорупскому. Выговор получил и руководитель Службы автомобильных дорог Крыма Максим Тарасов.

А начальник департамента минтранса РК, отвечавшего за постановку на кадастровый учет мостовых сооружений в Джанкойском районе и не выполнившего это поручение еще в2022 году, вообще уволили.

По идее согласно новой схеме Аксенова, отвечать за это должен был министр Николай Лукашенко, но, объяснил глава РК, он в то время министром еще не был.

Раздав выговоры Аксенов поручил вице-премьерам взять под контроль работу муниципалитетов по увеличению доходной части бюджетов.

И продлил срок работа по санитарной очистке территорий в муниципалитетах до 1 июня. Предыдущий «последний срок» истек 1 апреля.

Симферополь, Олег Яковенко

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