«Князя» не ждите: из маршрутов черноморских круизов исключают Крым

Круизный лайнер «Князь Владимир» не будет ходить из Сочи в Крым – по крайней мере в этом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк сообщал, «Князь Владимир» начнет курсировать между Сочи и Севастополем в июне. Однако теперь планы изменились.

В администрации морского порта «Сочи» утверждают, что лайнер заявляется на маршрут Сухум – Сочи – Сухум. В туристической компании Sochi SunMarina, распространяющей билеты на черноморские круизы, утверждают «Князь Владимир» пойдет по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи.

«В Крым в этом году ничего не будет ходить», – цитирует ТАСС представителей компании.

Симферополь, Олег Яковенко

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