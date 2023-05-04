В Крыму автобус столкнулся с легковушкой, пострадали дети

На Южнобережном шоссе в окрестностях Ялты школьный автобус столкнулся с легковушкой, пострадали дети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло накануне: автобус Renault перевозил учащихся из поселка Краснокаменка в Партенит и в районе Гурзуфа не поделили дорогу с автомобилем Hyundai Solaris.

Находившиеся в легковушке двое взрослых и 16-летний подросток доставлены в больницу с различными травмами. В автобусе находились 7 детей в возрасте 13 – 14 лет. Пятерых из них тоже пришлось госпитализировать – их доставили в Ялтинскую городскую больницу.

Ялта, Олег Яковенко

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