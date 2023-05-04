Археологи изменили историю Херсонеса

Археологи изменили представления об истории Херсонеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор считалось, что в последний период существования греческого полиса, в XIV веке, жизнь города была сосредоточена в портовом районе. Однако недавно обнаруженные артефакты эту версию опровергают.

В рамках подготовки Свято-Владимирского собора к реконструкции проводятся археологические исследования с шурфированием фундамента по периметру.

В ходе этих работ у стен собора найдены чаша-пиала из поливной керамики с монограммой святого Михаила, осколки амфор с крестами и надписями на греческом «Христос победитель», пуговицы-бубенчики из белого металла и бронзы, подвески из раковин Красного моря и Индийского океана – они завозились в Крым и использовались в качестве оберегов для детей и беременных женщин.

Все артефакты датированы XIV веком.

«Находки позволяют расширить представления об истории Херсонеса. Мы теперь знаем, что здесь, в центре городища, храм существовал и в XIV веке. Что он не погиб в XIII веке после пожаров, как многие объекты, – отмечает ученый секретарь музея-заповедника «Херсонес Таврический» Наталия Гинькут. –

Мало того, это место было посещаемым. То есть жизнь полиса сосредотачивалась не только в портовом районе, как вы можете прочитать в любом путеводителе. Город в XIV столетии функционировал как обычный крымский центр и был полностью в ключе христианской жизни того времени в регионе».

Отмечается, что подобные артефакты поздневизантийского периода обнаружены в Херсонесе впервые.

Севастополь, Олег Яковенко

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