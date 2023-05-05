Крым продолжает терять позиции в рейтинге туристических регионов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2021 году, по подсчетам портала Ostrovok.ru, на Крым приходилось 49% от общего числа бронирований на внутрироссийском направлении, то в 2022 – всего 6%, а в этом году – и вовсе 2%.

Тенденцию подтверждают другие порталы, специализирующиеся на туризме. Так, по данным «Суточно.ру», в прошлом году количество бронирований сократилось вдвое, а в текущем году – еще на 37%.

YouTravel.me сообщает, что спрос на авторские путешествия в Крым сократился в четыре раза. А по статистике «Слетать.ру», на долю Крыма в данный момент приходится всего 2,3% продаж от общего объема организованных туров внутри страны, тогда как на Краснодарский край – 34,6%.

Одной из причин снижения интереса к Крыму наряду с проблемной логистикой является ощущение, что на полуострове небезопасно из-за «сложившегося информационного фона», пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина. В связи с этим туристы в этом году редко принимают решение о поездке ранее чем за 7-10 дней до путешествия.

Крымские отельеры вынуждены реагировать на сокращающийся спрос снижением цен, отмечает издание. Одни, например в Массандре, предпринимают радикальные шаги и снижают цены на треть – средний ценник в поселке составляет 3,3 тыс рублей в сутки. Это дешевле, чем в Евпатории, где цены снизили на 26% – до 3,5 тс рублей.

Ялта, как всегда, дороже всех – около 6,6 тыс рублей в сутки, но это 19% меньше, чем в прошлом году.

Стоимость размещения снижают и хозяева квартир – в среднем на 12%, до 3,4 тыс рублей в сутки. Отметим, что на курортах Краснодарского края средняя стоимость аренды туристического жилья за год выросла на 29% – до 4,4 тыс рублей.

Снижение цен привлекает на полуостров более бюджетную публику. Доля гостевых домов при бронировании размещения в Крыму за год выросла с 24% до 30%, отелей без звезд – с 14% до 16%, апартаментов – с 12% до 14%, а классических отелей категории «три звезды» – снизилась с 18% до 10%.

При этом более бюджетная публика в целом тратит на отдыхе меньше, поэтому общие поступления в туристическую сферу сокращаются.

Симферополь, Лиана Макоба

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