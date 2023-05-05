В Крыму украли награды у ветерана Великой Отечественной войны

В Крыму мужчина украл награды ветерана Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Крыма сообщил в полицию, что из его дома украли ордена и медали его отца. Среди похищенных наград были ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

Вора быстро задержали, но обнаружили у него только восемь медалей, остальные пять он уже сдал в антикварный магазин. Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Симферополь, Олег Яковенко

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