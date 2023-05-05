На Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути – об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

В начале декабря, после проведенных восстановительных работ, транспорт пустили по правой стороне автодорожной части моста и начали приводить в порядок левую часть.

Полностью ремонт автомобильного моста завершили в конце февраля. Теперь закончены работы на железнодорожной части.

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект. Благодаря их самоотверженной работе в феврале на полтора месяца раньше срока была полностью открыта автомобильная часть моста, – напомнил Хуснуллин. – Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части – и тоже с опережением графика».

По его словам вице-премьера, строители работали круглосуточно в две смены, чтобы быстрее заменить два пролетных строения, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Керчь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»