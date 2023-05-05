Реконструкцию самой красивой дороги Крыма планируют начать в середине мая

В Крыму обещаю привести в порядок дорогу Алушта – Судак – Феодосия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта живописная трасса (без преувеличения – самая красивая на полуострове) проложена вдоль морского побережья и сама по себе является популярным туристическим маршрутом. Однако легкой ее не назовешь.

Строили дорогу в середине XX века, когда на большой автомобильный поток не рассчитывали. Поэтому по большей части на трассе всего 2 полосы – по одной в каждую сторону. Зато много резких поворотов, крутых спусков и подъемов. Плюс участки, разрушающиеся из-за оползней.

Разговоры о капитальном ремонте трассы ведутся не первый год. Так, в феврале 2019 года власти Крыма заявили, что согласовали с правительством России выделение на реконструкцию 3 млрд рублей на реконструкцию трассы Алушта – Судак. Начать работу планировалось в 2020 году.

В сентябре 2020 года прозвучало новое заявление: будет выделено 4,5 млрд на капремонт 42,75 км (примерно половина общей длины участка Алушта – Судак). Выделили ли эти средства – неизвестно.

Теперь снова обещают начать ремонт трассы. На этот раз сразу после завершения реконструкции участка Судак – Грушевка: там устраняют дефекты дорожного полотна и укладывают асфальтобетон с применением выравнивающего слоя. Закончить работу планируют к 15 мая.

Иными словами, к началу туристического сезона самую красивую дорогу Крыма должны закрыть на реконструкцию.

Алушта, Олег Яковенко

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