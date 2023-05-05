Уроженку Крыма арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский суд арестовал уроженку Крыма по подозрению в госизмене.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о 25-летней Ление Умеровой.

В 2015 году она уехала из Крыма в Киев. В декабре 2022 года она решила навестить оставшегося в Крыму отца, больного раком. Ехала их Грузии. На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс ее задержали российские пограничники и отвезли во Владикавказ.

«Ление Умерову признали виновной в нарушении правил пересечения границы России (ч. 1 ст. 18.1 КоАП), – пишет «Коммерсант». – Следующие три месяца она провела в заключении в Центре временного содержания иностранных граждан. После того как госпожу Умерову отпустили из спецприемника, она вновь была задержана».

Теперь ее подозревают в государственной измене (статья 275 УК РФ). Сообщить подробности в суде отказались, так как материалы засекречены, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Москва, Олег Яковенко

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