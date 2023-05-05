В Севастополе маршрутка врезалась в дерево, пострадали более 10 человек

В Севастополе маршрутное такси попало в ДТП. Пострадали более 10 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 18:30.
Микроавтобус «Мерседес», следовавший по маршруту №20 от остановки общественного транспорта «Матрос Кошка» в сторону проспекта Победы, в районе улицы Брестской столкнулся с легковым автомобилем «Мазда». От удара маршрутку вынесло за пределы проезжей части, она налетела на дерево и перевернулась.
В результате ДТП пострадали по разным данным от 12 до 15 пассажиров маршрутки, в том числе двое несовершеннолетних.
Симферополь, Олег Яковенко
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