В Симферополе произошло с ДТП с участием 9 машин, есть пострадавшие

В Симферополе произошло с ДТП с участием 9 машин.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел накануне вечером возле торгового центра «Меганом».

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, выехав на Евпаторийское шоссе, столкнулся с 8 машинами. Несколько человек госпитализировали.

По факту массового дорожно-транспортного происшествия прокуратура Крыма организовала проверку.

Симферополь, Олег Яковенко

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