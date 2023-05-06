В Симферополе произошло с ДТП с участием 9 машин, есть пострадавшие

В Симферополе произошло с ДТП с участием 9 машин.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, инцидент произошел накануне вечером возле торгового центра «Меганом».
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen, выехав на Евпаторийское шоссе, столкнулся с 8 машинами. Несколько человек госпитализировали.
По факту массового дорожно-транспортного происшествия прокуратура Крыма организовала проверку.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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