ВСУ предприняли попытку высадить диверсантов на левый берег Днепра в Херсонской области.

«Российскими военными была пресечена попытка высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки, украинской диверсионно-разведывательной группы на семи скоростных катерах», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

После этого российские войска взяли под контроль доступ ко всем островам в устье реки.

«Херсонская область рассматривалась Генштабом ВСУ в качестве направления главного удара, так что исключать возможность форсирования Днепра силами ВСУ не стоит. Как показали боевые действия на данном участке, засечь быстроходные катера и лодки в движении довольно сложно, а наличие большого количества островов усложняет эту задачу», – пишет «Военное обозрение».

Сейчас подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии.

Херсонская область, Мирослава Мельник

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