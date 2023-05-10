Жительница Севастополя отправила дочь в психбольницу, так как девочка не соответствует ее ожиданиям

Жительница Севастополя отказалась от дочери и сдала ее в психбольницу, так как девочка не соответствует ее ожиданиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина заявила подростку, что ее родная мать покончила с собой. Новость девочку шокировала и та впала в истерику.

В ответ горе-мамаша отвезла ребенка к врачам, сообщив: курит, прогуливает школу, засиживается у друзей, и вообще не соответствует ее ожиданиям. Следовательно, у нее психическое заболевание, и её надо лечить.

По словам медикам, во время курса лечения девочка в психбольнице вела себя спокойно, но грустила и скучала по дому. А когда курс закончился и врачи попросили забрать дочь, мать заявила, что психбольная ей не нужна – пусть ребенка отдадут в детдом.

В ситуацию пытались вмешаться инспекторы по делам несовершеннолетних, но жительница Севастополя слушать ничего не захотела.

«Девочка оказалась в приюте, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – В органах по защите прав ребёнка надеются исправить ситуацию. Девочка адекватная, у неё просто сложный период. Мать остаётся при своём мнении».

Севастополь, Лиана Макоба

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