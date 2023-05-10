Крым и Севастополь заняли последнее место в России по доступности нового жилья

Крым занимает последнее место в России по доступности жилья в новостройках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики федерального портала «МИР КВАРТИР» подсчитали, сколько лет жителю РФ придется копить на двухкомнатную новостройку в своем регионе, если он не будет ни пить, ни есть и не нести никаких других расходов, а всю свою зарплату откладывать на жилье. Не учитывалась также возможность получить ипотеку, а также проценты по банковскому депозиту, где могли бы храниться средства.

В Крыму, где средняя стоимость новой «двушки» достигла 11 млн рублей, при сегодняшнем уровне зарплат придется откладывать средства не менее 22 лет.

В Севастополе этот срок составляет почти 18 лет. Правда, и квартиры там стоят дешевле – 9 млн рублей.

По доступности нового жилья эти два региона занимают две последние строчки в общероссийском рейтинге.

«На полуострове низкие зарплаты и очень высокие цены на недвижимость, разогретые курортниками из других регионов», – прокомментировали ситуацию авторы исследования.

Кстати, в 2019 году жителям Крыма, по аналогичным подсчетам, нужно было откладывать на новую квартиру всю зарплату в течение 14 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

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