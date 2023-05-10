Крымчанку признали виновной в смерти ребенка во время родов

Жительницу Крыма признали виновной в смерти собственного ребенка во время родов.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде Ленинского района РК, узнав о беременности, женщина решила, что будет рожать дома. Она исправно посещала врача и проходила необходимые исследования. Во время УЗИ-скрининга ей поставили диагноз «Тазовое прилежание плода и маловодие». Такая ситуация опасна различными родовыми травмами и асфиксией плода, высоким риском отдаленных неврологических нарушений и проблем с опорно-двигательным аппаратом у ребенка, а так же высоким риском родового травматизма матери. Поэтому рожать в подобных случаях необходимо исключительно под контролем специалистом.

Однако ни поставленный диагноз, ни позиция мужа, который высказался против домашних родов, на желание крымчанки не повлияли. Она нашла в интернете девушку, позиционировавшую себя как доулу (помощницу в родах) и договорилась с ней о сопровождении родов за 35 тысяч рублей.

Малыш появился на свет живым, но у него развился синдром дыхательного расстройства, и в течение получаса ребенок скончался.

Женщина свою вину полностью признала. Суд квалифицировал ее действия как причинение смерти по неосторожности (ч. 1 ст.109 УК РФ) и приговорил к полутора годам ограничения свободы.

В отношении доулы тоже возбуждено уголовное дело: ее обвиняют в незаконной медицинской деятельности (без лицензии), повлекшей по неосторожности смерть человека(ч.2 ст. 235 УК РФ).

Симферополь, Лиана Макоба

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