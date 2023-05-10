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Среда, 10 мая 2023, 16:39 мск

Новости Крым

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В Крыму ожидаются заморозки

В Крыму в очередной раз ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 11 и 12 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус двух градусов по Цельсию.

Крымчанам и туристам не рекомендуется отправлять с ночевкой в леса и горы, а водителей просят быть осторожными на дорогах.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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