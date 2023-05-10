Власти Феодосии требуют снести частные дома у моря

В Феодосии разгорается скандал вокруг Рабочего городка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще лет 50 назад на этой улице были сараи, а потом район начал понемногу застраиваться. Многие дома строили с нуля.

Власти новый жилой поселок не замечали, поэтому местные жители сами провели канализацию, воду, газ, починили дорогу.

«А сейчас администрация вспомнила, что когда-то здесь были голые стены, и признала дома аварийными – об этом жители узнали из постановления, –пишет telegram-канал «Mash на волне». – Вопрос подняли. Тогда комиссия соизволила прийти лично, осмотрела здания, вердикт тот же: жилье аварийное из-за проблем с фундаментом. Люди в шоке, говорят, их дома в порядке, есть госакты. Прокуратура нашла в проверке нарушения (на место никто не приезжал, допдокументы не спрашивали), нужно переделать».

Чиновники утверждают, что людям все подробно объяснили: нужна либо полностью реконструировать дома и провести повторную экспертизу, либо все снести. Жители Рабочего городка намерены обратиться в суд.

Отметим, что спорный район расположен в двух шагах от моря и одной из главных достопримечательностей Феодосии – Генуэзской крепости.

Феодосия, Олег Яковенко

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