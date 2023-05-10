Кулеба обещает «следующее контрнаступление» в случае провала весеннего

Обещанное контрнаступление ВСУ «станет последним, если будет успешным». В ином случае Украина будет готовиться к новому наступлению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bild.

«Не думайте об этом контрнаступлении как о последнем, потому что мы не знаем, что из него получится. И если это контрнаступление будет успешным в освобождении наших территорий, то в конце концов вы скажете: да, оно было последним. А если нет, то это значит, что нам нужно готовиться к следующему контрнаступлению», – сказал он.

Напомним, ранее советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины – «это не одно сражение, которое всё решит», а предполагается «целый ряд мероприятий».

Симферополь, Валентин Карамазов

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