В Крыму заявили о рациональном зерне в астрологии

В астрологии есть определенное рациональное зерно – об этом заявил доктор физико-математических наук, профессор, астрофизик, ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Борис Владимирский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимирский прочитал в Крымском федеральном университете имени Вернадского научно-популярную лекцию «Космическая погода и астрология», рассказав о взаимовлиянии вариаций солнечной активности и конфигурации планет.

«Хорошо известно влияние солнечной активности на многие биологические и социальные процессы. Поэтому наблюдая за движением и, особенно конфигурацией планет, что и лежит в основе астрологии, возможны долгосрочные прогнозы космической погоды. Следовательно, в астрологии есть определенное рациональное зерно, однако эта проблема междисциплинарная и требует дополнительных исследований», – сообщили суть лекции сотрудники КФУ.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»