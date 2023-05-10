«Это не отступление» – в Киеве заподозрили подвох в связи с объявленной эвакуацией в Запорожской области РФ

Эвакуация властями РФ жителей ряда населённых пунктов из прифронтовой зоны Запорожской области – это военная хитрость в расчёте на то, что ВСУ ринутся в неподготовленное наступление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский военный эксперт Юрий Фёдоров.

Он сомневается, что эвакуация жителей свидетельствует об очередных грядущих «перегруппировках» ВС РФ, как до этого – в Харькове и Херсоне.

«Вряд ли это подготовка к «жесту доброй воли» – скорее, это какая-то игра, направленная, с одной стороны, на то, чтобы каким-то образом втянуть вооруженные силы Украины в наступление либо по тем направлениям, которые имеют особое значение для русских, которые им особенно выгодны, и подготовить на этих направлениях те или иные ловушки – такое может быть...», – считает он.

«Может быть, это и провокация, рассчитанная просто на то, чтобы наступление ВСУ прошло ранее, чем оно будет полностью и до конца подготовленным на все 100%… Это может служить мотивом для того, чтобы русские попытались выманить вооруженные силы Украины на преждевременные действия», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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