Украина якобы не планировала атаковать парад на Красной площади в Москве на 9 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

«Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели. Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель – военные объекты. А что касается пропагандистских мероприятий – это малоинтересно», – утверждает он.

Отметим, что, по сообщениям российских военкоров, в День Победы силы ПВО РФ уничтожили или принудили к незапланированной посадке десятки вражеских БПЛА, пытавшихся пересечь границы РФ. Несколько были уничтожены в пределах Московской области.

Симферополь, Валентин Карамазов

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