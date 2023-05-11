В майские праздники поезда в Крым не удалось заполнить на 100 процентов

В майские праздники, с 28 апреля по 9 мая, по железной дороге в Крым приехали 54 тысячи человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году за аналогичный период было перевезено 36 тысяч пассажиров. Следовательно, пассажиропоток вырос в 1,5 раза.

Вместе с тем, по словам перевозчика, в текущем году в поездах, следовавших в Крым предлагалось в 2 раза больше мест, чем годом ранее. В итоге

средняя загрузка составила 59%.

Ожидается, что в наступившем курортном сезоне на полуостров по железной дороге приедут 2,5 миллиона человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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