Апартаменты, дом, склад: в Крыму утвердили новые инвестиционные проекты

В Крыму утвердили новые инвестиционные проекты на общую сумму 9,7 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в минэкономразвития РК, 90% из заявленной суммы придется на комплекс апартаментов в Саках. Проект предусматривает дендропарк, каскадный бассейн, гастро-квартал и спа-зону. В министерстве подчеркивают: проект важен для региона еще и тем, что будут созданы новые рабочие места. Правда, их будет всего 140.

В список новых инвестпроектов так же вошли модернизация канатной дороги «Мисхор-Ай-Петри», строительство жилого дома в Ялте и складского комплекса в Симферополе.

Всего в Крыму на сегодняшний день реализуется 257 инвестпроектов на общую сумму 455,15 млрд рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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