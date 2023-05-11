В Крыму резко подорожал лук: цены выросли в 2 раза.

Как передает корреспондент «Новый День», в министерстве сельского хозяйства РК ничего необычного в этом не видят. Более того, считают, что динамика положительная, ведь в прошлом году в это время лук подорожал в 3 раза.

«Подорожание лука – это сезонный скачок, потому что сейчас на рынке лук урожая прошлого года, он был на хранении. А хранение в целом увеличивает себестоимость продукции», – заявил замминистра сельского хозяйства РК Арсен Арзиев. И добавил, что небольшой дефицит лука отмечается в целом по стране, и «по этой причине подорожание заметно на рынке».

Крымчане недоумевают: когда начинали поставлять овощи из Херсонской области, заявляли, что это приведет к снижению цен, но сельхозпродукция только дорожает.

В минсельхозе отвечают: лишняя продукция не уменьшает цену, «поскольку это не стимулирует рост продаж и соответственно поставок одним из основных сельхозтоваропроизводителей». И заверяют, что к июлю ситуация изменится, так как в июне начнется сбор нового урожая лука.

Симферополь, Лиана Макоба

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