СБУ пыталась завербовать замглавы одного из министерств ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась завербовать первого заместителя министра ЧС ДНР, угрожая в случае отказа расправиться с его женой.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ФСБ, у супруги чиновника в марте умерла мать, женщина поехала в Харьков на похороны. Там ее задержали сотрудники СБУ и угрожали физической расправой, если муж не согласится передавать Киеву секретную информацию.

Российские спецслужбы помогли женщине выехать с украинской территории.

Согласно информации официального сайта МЧС ДНР, первым заместителем министра в данный момент является Дмитрий Костямин.

Донецк, Мирослава Мельник

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