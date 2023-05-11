В Ялте введут традиционный строительный мораторий

В Ялте введут традиционный летний мораторий на стройки. Соответствующее решение приняли городские власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня и до конца сентября в городе будет запрещено вести строительные работы. Исключение сделано для объектов, финансируемых из бюджета, детских оздоровительных комплексов, объектов, возводимых в рамках функционирования свободной экономической зоны или по инвестиционным соглашениям, а также в рамках долевого строительства, прокладки коммуникаций и аварийных работ.

При этом на любую стройку нужно получить разрешение главы администрации города на проведение работ в летний период.

Ялта, Лиана Макоба

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